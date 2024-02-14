Султанов Мухаметкул
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1771
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Юсупов Солтан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марвя Третья Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зулейха Вторая Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Сын: Мухаметкулов Ахмет
Мать ребёнка: (Мустафина) Гульхана Первая Жена
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Зулейха Вторая Жена
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: (Мустафина) Гульхана Первая Жена
Рождение ребёнка
1804
Сын: Мухаметкулов Ибрагим
Мать ребёнка: Зулейха Вторая Жена
Рождение ребёнка
1806
Сын: Мухаметкулов Бахтияр
Мать ребёнка: Зулейха Вторая Жена
Рождение ребёнка
1810
Сын: Мухаметкулов Хусеин
Мать ребёнка: Марвя Третья Жена
Рождение ребёнка
1811
Сын: Мухаметкулов Хусаин
Мать ребёнка: Зулейха Вторая Жена
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Мухаметкулова) Миса
Мать ребёнка: Марвя Третья Жена
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Марвя Третья Жена
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: (Мустафина) Гульхана Первая Жена