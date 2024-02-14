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Султанов Мухаметкул

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1771

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Юсупов Солтан

Мать: (Мухамятева) Муслима Первая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марвя Третья Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зулейха Вторая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мустафина) Гульхана Первая Жена

Рождение ребёнка
1796

Сын: Мухаметкулов Ахмет

Мать ребёнка: (Мустафина) Гульхана Первая Жена

Рождение ребёнка
1798

Сын: Мухаметкулов Мухамедьяр

Мать ребёнка: Зулейха Вторая Жена

Рождение ребёнка
1799

Сын: Мухаметкулов Рахметулла

Мать ребёнка: (Мустафина) Гульхана Первая Жена

Рождение ребёнка
1804

Сын: Мухаметкулов Ибрагим

Мать ребёнка: Зулейха Вторая Жена

Рождение ребёнка
1806

Сын: Мухаметкулов Бахтияр

Мать ребёнка: Зулейха Вторая Жена

Рождение ребёнка
1810

Сын: Мухаметкулов Хусеин

Мать ребёнка: Марвя Третья Жена

Рождение ребёнка
1811

Сын: Мухаметкулов Хусаин

Мать ребёнка: Зулейха Вторая Жена

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Мухаметкулова) Миса

Мать ребёнка: Марвя Третья Жена

Рождение ребёнка
1814

Сын: Мухаметкулов Гайнетдин

Мать ребёнка: Марвя Третья Жена

Рождение ребёнка
1825

Сын: Мухаметкулов Хуснетдин

Мать ребёнка: (Мустафина) Гульхана Первая Жена

Смерть
1847

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