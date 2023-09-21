Шабалдина Катерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалдина Катерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Шабалдин Герасим Михеевич

Отец ребёнка: Шабалдин Михей Иванович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Шабалдин Григорий Михеевич

Отец ребёнка: Шабалдин Михей Иванович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Хеврония

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалдин Михей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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