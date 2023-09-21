Шабалдина Катерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Шабалдин Герасим Михеевич
Отец ребёнка: Шабалдин Михей Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шабалдин Григорий Михеевич
Отец ребёнка: Шабалдин Михей Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Хеврония
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно