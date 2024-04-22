Родион Гаврилов
Место рождения
Дата рождения31.03.1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1816 ст.
Отец: Гавриил Никитин
Мать: Татьяна Власова
Крещение
31.03.1816 ст.
Воскресенская, города Руза, церковь
Рождение ребёнка
31.10.1843 ст.
Дочь: Степанида Родионова
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Иванова
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно