Родион Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Гаврилов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

31.03.1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Жена

Около 1817 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1816 ст.

Отец: Гавриил Никитин

Мать: Татьяна Власова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
31.03.1816 ст.
Воскресенская, города Руза, церковь
Рождение ребёнка
31.10.1843 ст.

Дочь: Степанида Родионова

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Иванова

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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