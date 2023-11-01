Бакумова (Крамаренко) Анастасия Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакумова (Крамаренко) Анастасия Феодорова

Бакумова (Крамаренко) Анастасия Феодорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: Крамаренко Феодор Леонтиев

Мать: Крамаренко Татиана Трофимова

Бракосочетание
30.01.1895 ст.

Муж: Бакумов Феодор Васильев

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.11.1895 ст.

Сын: Бакумов Степан Федорович (Феодоров)

Отец ребёнка: Бакумов Феодор Васильев

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Между 1898 и 15.06.1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакумов Феодор Васильев

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Гончарова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Бакумов Феодор Васильев

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ускова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Бакумов Феодор Васильев

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close