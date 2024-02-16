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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1797
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Слобода
Рождение ребёнка
1800
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Слобода
Рождение ребёнка
1810
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Слобода