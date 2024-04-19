Стасюк Лариса Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.08.1999
Рождение ребёнка
20.05.2005
Дочь: Стасюк Агнешка Андреевна
Отец ребёнка: Стасюк Андрей Станиславович
Рождение ребёнка
25.06.2007
Дочь: Стасюк Агата Андреевна
Отец ребёнка: Стасюк Андрей Станиславович