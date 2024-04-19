Стасюк Лариса Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтасюк Лариса Викторовна

Стасюк Лариса Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1976 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.08.1999

Муж: Стасюк Андрей Станиславович

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
20.05.2005

Дочь: Стасюк Агнешка Андреевна

Отец ребёнка: Стасюк Андрей Станиславович

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
25.06.2007

Дочь: Стасюк Агата Андреевна

Отец ребёнка: Стасюк Андрей Станиславович

Вильнюс, Литовская ССР

Мы используем куки для улучшения работы сайта.