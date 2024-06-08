Белозерова Мария
Место рождениядеревня Озерки Вологодская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1910
Сын: Белозеров Павел Васильевич
Отец ребёнка: Белозеров Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Белозеров Зосим Васильевич
Отец ребёнка: Белозеров Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Белозерова Агния Васильевна
Отец ребёнка: Белозеров Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно
Умерла рано от тяжелой жизни, будучи вдовой в семействе покойного мужа