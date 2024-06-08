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Белозерова Мария

Место рождения

деревня Озерки Вологодская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1910

Сын: Белозеров Павел Васильевич

Отец ребёнка: Белозеров Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Белозеров Зосим Васильевич

Отец ребёнка: Белозеров Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Белозерова Агния Васильевна

Отец ребёнка: Белозеров Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Умерла рано от тяжелой жизни, будучи вдовой в семействе покойного мужа

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