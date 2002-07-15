Паршина Лисицына Ольга Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1924
Дата смерти15.07.2002
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Паршина Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Паршин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Понамарева Паршина Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Паршин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Четверткова Паршина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Паршин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Паршин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Паршин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паршин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Паршин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слепцова Паршина Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Паршин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
03.06.1954
Дочь: Колосницына Паршина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Паршин Николай Яковлевич
Смерть
15.07.2002