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Паршина Лисицына Ольга Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1924

Дата смерти

15.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Паршина Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Паршин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Понамарева Паршина Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Паршин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Четверткова Паршина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Паршин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паршин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Паршин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паршин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Паршин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паршин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Паршин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слепцова Паршина Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Паршин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
03.06.1954

Дочь: Колосницына Паршина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Паршин Николай Яковлевич

Смерть
15.07.2002

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