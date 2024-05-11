Киров Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКиров Александр

Киров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Кирова Августа Николаевна

Рождение ребёнка
23.10.1973

Дочь: Лобова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Кирова Августа Николаевна

Смерть
Неизвестно

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