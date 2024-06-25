Одинцов Станислав Валерьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Одинцов Станислав Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Одинцов Валерий Алексеевич

Мать: Одинцова (Булатова) Людмила Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карсова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
15.05.1993

Дочь: Бийбулатова (Одинцова) Елизавета Станиславовна

Мать ребёнка: Карсова Елена Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Образование
1997
Рождение ребёнка
03.01.1997

Дочь: Калинина (Одинцова) Ольга Станиславовна

Мать ребёнка: Карсова Елена Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Получение учёной степени
2001
Защита кандидатской диссертации
Бракосочетание
12.09.2012

Жена: Одинцова (Мацнева) Юлия Игоревна

Москва, город федерального значения Москва

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