Одинцов Станислав Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1993
Дочь: Бийбулатова (Одинцова) Елизавета Станиславовна
Мать ребёнка: Карсова Елена Владимировна
Образование
1997
Рождение ребёнка
03.01.1997
Дочь: Калинина (Одинцова) Ольга Станиславовна
Мать ребёнка: Карсова Елена Владимировна
Получение учёной степени
2001
Защита кандидатской диссертации
Бракосочетание
12.09.2012