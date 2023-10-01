Шпата анастасия михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпата анастасия михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1931

Дочь: Сергиенко мария трофимовна

Отец ребёнка: Сергиенко трофим филиппович

черниговская область дубовязовский район село шпотовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиенко василий трофимович

Отец ребёнка: Сергиенко трофим филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергиенко ульяна трофимовна

Отец ребёнка: Сергиенко трофим филиппович

Смерть
Неизвестно
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