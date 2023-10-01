Шпата анастасия михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1931
Дочь: Сергиенко мария трофимовна
Отец ребёнка: Сергиенко трофим филиппович
черниговская область дубовязовский район село шпотовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиенко василий трофимович
Отец ребёнка: Сергиенко трофим филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергиенко ульяна трофимовна
Отец ребёнка: Сергиенко трофим филиппович
Смерть
Неизвестно