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Соловьев Тимофей Андреевич

Место рождения

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.

Отец: Соловьев Андрей Калинников

Мать: Соловьева Василиса Силантьевна

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
22.01.1868 ст.

Жена: Соловьева Мелания Корниловна

Поручители по жениху: "Соловьев Калина Григорьев Соловьев Михаил Калиньков" По невесте: "Сернурского прих.п.Красного ключа Вмалков Василий Семенов Соловьев Александр Калиньков"
Рождение ребёнка
24.12.1871 ст.

Дочь: Анисия Тимофеевна

Мать ребёнка: Соловьева Мелания Корниловна

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Соловьев Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.08.1881 ст.

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Соловьева Феоктиста Исидорова

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Соловьева Феоктиста Исидорова

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1889 ст.

Дочь: Сбоева Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Соловьева Феоктиста Исидорова

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1892 ст.

Сын: Соловьев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Соловьева Феоктиста Исидорова

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
06.10.1895 ст.

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Соловьева Феоктиста Исидорова

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Соловьева Феоктиста Исидорова

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Соловьева Феоктиста Исидорова

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Феоктиста Исидорова

Смерть
Неизвестно