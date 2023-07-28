Соловьев Тимофей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.
Бракосочетание
22.01.1868 ст.
Поручители по жениху: "Соловьев Калина Григорьев Соловьев Михаил Калиньков" По невесте: "Сернурского прих.п.Красного ключа Вмалков Василий Семенов Соловьев Александр Калиньков"
Рождение ребёнка
24.12.1871 ст.
Дочь: Анисия Тимофеевна
Мать ребёнка: Соловьева Мелания Корниловна
Рождение ребёнка
1877 ст.
Сын: Соловьев Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1881 ст.
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Соловьева Феоктиста Исидорова
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Соловьева Феоктиста Исидорова
Рождение ребёнка
1889 ст.
Дочь: Сбоева Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Соловьева Феоктиста Исидорова
Рождение ребёнка
1892 ст.
Мать ребёнка: Соловьева Феоктиста Исидорова
Рождение ребёнка
06.10.1895 ст.
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Соловьева Феоктиста Исидорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Соловьева Феоктиста Исидорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Соловьева Феоктиста Исидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно