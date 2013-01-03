Сухарникова Александра Федоровна
Место рождения
Дата рождения13.03.1933
Дата смерти03.01.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1933
Отец: не указан
Рождение ребёнка
13.11.1955
Дочь: Иванцова (Сухарникова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Сухарников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
30.04.1957
Сын: Сухарников Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Сухарников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
08.02.1959
Дочь: Макарова (Сухарникова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сухарников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
23.02.1961
Сын: Сухарников Виктор Иванович
Отец ребёнка: Сухарников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
29.07.1962
Дочь: Гасова (Сухарникова) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Сухарников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
25.10.1966
Сын: Сухарников Александр Иванович
Отец ребёнка: Сухарников Иван Николаевич
Смерть
03.01.2013