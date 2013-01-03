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Сухарникова Александра Федоровна

Место рождения

Малые Рымы, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

13.03.1933

Дата смерти

03.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1933

Отец: не указан

Мать: Филатова Екатерина Михайловна

Малые Рымы, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.11.1955

Дочь: Иванцова (Сухарникова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Сухарников Иван Николаевич

Малые Рымы, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
30.04.1957

Сын: Сухарников Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Сухарников Иван Николаевич

Малые Рымы, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.02.1959

Дочь: Макарова (Сухарникова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сухарников Иван Николаевич

Малые Рымы, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.02.1961

Сын: Сухарников Виктор Иванович

Отец ребёнка: Сухарников Иван Николаевич

Малые Рымы, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.07.1962

Дочь: Гасова (Сухарникова) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Сухарников Иван Николаевич

Малые Рымы, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.10.1966

Сын: Сухарников Александр Иванович

Отец ребёнка: Сухарников Иван Николаевич

Малые Рымы, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
03.01.2013
Малые Рымы, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

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