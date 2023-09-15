Татар Семен Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татар Семен Михайлович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Татар Михаил Георгиевич

Мать: Татар Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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