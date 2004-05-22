Гирина Елизавета Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирина Елизавета Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.2004

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.2004

Отец: Гирин Антон Евгеньевич

Мать: Гирина Наталья

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