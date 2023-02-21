Воронов Евдокия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов Евдокия Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Воронов Дмитрий

Вохоново, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Демьяненко Анна

Отец ребёнка: Воронов Дмитрий

Вохоново, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Воронов Владимир

Отец ребёнка: Воронов Дмитрий

Елизаветино, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Георгий

Отец ребёнка: Воронов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Иван

Отец ребёнка: Воронов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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