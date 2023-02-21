Воронов Евдокия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Воронов Дмитрий
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Демьяненко Анна
Отец ребёнка: Воронов Дмитрий
Рождение ребёнка
1917
Сын: Воронов Владимир
Отец ребёнка: Воронов Дмитрий
Елизаветино, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов Георгий
Отец ребёнка: Воронов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов Иван
Отец ребёнка: Воронов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронов Дмитрий
Смерть
Неизвестно