Милославский Терентий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милославский Терентий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсак Фёдор Милославович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1440

Сын: Милославский Илья Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милославский Андрей Терентьевич

Мать ребёнка: Милославская Анна Корибутовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милославский Владимир Терентьевич

Мать ребёнка: Милославская Анна Корибутовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милославский Фёдор Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милославский Данило "Козел" Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милославская Анна Корибутовна

Смерть
Неизвестно