Милославский Терентий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корсак Фёдор Милославович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1440
Сын: Милославский Илья Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милославский Андрей Терентьевич
Мать ребёнка: Милославская Анна Корибутовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милославский Владимир Терентьевич
Мать ребёнка: Милославская Анна Корибутовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милославский Фёдор Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милославский Данило "Козел" Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно