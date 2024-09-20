Родионова Евдокия Родионовна
Место рождения
Дата рождения05.03.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1838
Отец: Ефимов Родион Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Феоктистов Николай Феоктистович
Бракосочетание
До 1864
Навережье, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.06.1864
Отец ребёнка: Феоктистов Николай Феоктистович
Рождение ребёнка
05.03.1868
Сын: Николаев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Феоктистов Николай Феоктистович
Бракосочетание
1886
Рождение ребёнка
15.04.1888
Сын: Фёдоров Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Григорьев Фёдор Григорьевич
Островница, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно