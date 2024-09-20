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Родионова Евдокия Родионовна

Место рождения

Каменка, Порховский район, Псковская область

Дата рождения

05.03.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1838

Отец: Ефимов Родион Ефимович

Мать: Маркова Феврония Марковна

Каменка, Порховский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Феоктистов Николай Феоктистович

Секерино, Островский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
До 1864

Муж: Феоктистов Николай Феоктистович

Навережье, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.06.1864

Сын: Николаев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Феоктистов Николай Феоктистович

Секерино, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1868

Сын: Николаев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Феоктистов Николай Феоктистович

Секерино, Островский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
1886

Муж: Григорьев Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
15.04.1888

Сын: Фёдоров Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Григорьев Фёдор Григорьевич

Островница, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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