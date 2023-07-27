Колотов Петр Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Колотов Кирилл Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово
Смерть
Неизвестно