Колотов Петр Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Петр Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Колотов Кирилл Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово
Смерть
Неизвестно