Алиев Гейдар Алиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиев Гейдар Алиевич

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Место рождения

г. Нахичевань, Азербайджанская ССР

Дата рождения

10.05.1923

Дата смерти

12.12.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Нахичевань, Азербайджанская ССР
Место жительства
С 1923
г. Нахичевань, Азербайджанская ССР
Место жительства
С 1945
г. Баку, Азербайджанская ССР
Место жительства
С 1982 по 1990
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1990
г. Нахичевань, Азербайджан
Смерть
12.12.2003
г. Кливленд, Огайо, США
Место жительства
По 2003
г. Баку, Азербайджан
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