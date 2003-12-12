Алиев Гейдар Алиевич
Место рожденияг. Нахичевань, Азербайджанская ССР
Дата рождения10.05.1923
Дата смерти12.12.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Нахичевань, Азербайджанская ССР
Место жительства
С 1923
г. Нахичевань, Азербайджанская ССР
Место жительства
С 1945
г. Баку, Азербайджанская ССР
Место жительства
С 1982 по 1990
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1990
г. Нахичевань, Азербайджан
Смерть
12.12.2003
г. Кливленд, Огайо, США
Место жительства
По 2003
г. Баку, Азербайджан