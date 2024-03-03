Балаганская (Толмачёва) Петровна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1946
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1946
Отец: Толмачев Петр Степанович
Мать: Толмачева Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балаганский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Балаганский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балаганский Николай Иванович
Отец ребёнка: Балаганский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
22.07.1969
Сын: Балаганский Павел Иванович
Отец ребёнка: Балаганский Иван Николаевич