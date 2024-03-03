Балаганская (Толмачёва) Петровна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балаганская (Толмачёва) Петровна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1946

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1946

Отец: Толмачев Петр Степанович

Мать: Толмачева Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балаганский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Балаганский Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балаганский Николай Иванович

Отец ребёнка: Балаганский Иван Николаевич

Рождение ребёнка
22.07.1969

Сын: Балаганский Павел Иванович

Отец ребёнка: Балаганский Иван Николаевич

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