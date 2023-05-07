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Верещагин Сергей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Верещагин Борис Михайловия

Мать: Верещагина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
14.12.1979

Дочь: Креськова Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Верещагина Надежда Таистовна

Рождение ребёнка
14.06.1987

Дочь: Верещагина Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Верещагина Надежда Таистовна

Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верещагина Надежда Таистовна

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