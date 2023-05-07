Верещагин Сергей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Рождение ребёнка
14.12.1979
Дочь: Креськова Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Верещагина Надежда Таистовна
Рождение ребёнка
14.06.1987
Дочь: Верещагина Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Верещагина Надежда Таистовна
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно