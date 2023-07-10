Ганиева Амина 2 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганиева Амина 2

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганиева Зоя Ибрагимовна

Отец ребёнка: Ганиев Ибрагим Амиргазиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганиева Тамара Ибрагимовна

Отец ребёнка: Ганиев Ибрагим Амиргазиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганиев Аданис Ибрагимович

Отец ребёнка: Ганиев Ибрагим Амиргазиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганиев Алик Ибрагимович

Отец ребёнка: Ганиев Ибрагим Амиргазиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганиев Анис Ибрагимович

Отец ребёнка: Ганиев Ибрагим Амиргазиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганиев Ибрагим Амиргазиевич