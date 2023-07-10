Ганиева Амина 2
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганиева Зоя Ибрагимовна
Отец ребёнка: Ганиев Ибрагим Амиргазиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганиева Тамара Ибрагимовна
Отец ребёнка: Ганиев Ибрагим Амиргазиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганиев Аданис Ибрагимович
Отец ребёнка: Ганиев Ибрагим Амиргазиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ганиев Ибрагим Амиргазиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ганиев Ибрагим Амиргазиевич
Бракосочетание
Неизвестно