Рыбаков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбаков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбакова тройняшки

Мать ребёнка: Рыбакова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбаков Владимир

Мать ребёнка: Рыбакова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбаков Александр

Мать ребёнка: Рыбакова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбакова тройняшки

Мать ребёнка: Рыбакова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбакова тройняшки

Мать ребёнка: Рыбакова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова Вера

Смерть
Неизвестно
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