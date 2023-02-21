Никитина (Конькова) Зинаида Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Конькова) Зинаида Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

06.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Никитин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Никитин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Никитин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Никитин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Никитин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Никитин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Никитин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Никитин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
13.08.1921

Дочь: Белянина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Никитин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
11.09.1924

Сын: Никитин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Никитин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Никитин Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Михаил Алексеевич

Смерть
06.12.1959
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