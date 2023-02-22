Песков Пётр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1930
Рождение ребёнка
29.01.1935
Рождение ребёнка
01.06.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Malyy Uzen', Saratov Oblast, 413330, Russia