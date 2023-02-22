Песков Пётр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Песков Пётр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пескова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
29.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пескова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
01.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пескова Екатерина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пескова Екатерина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Malyy Uzen', Saratov Oblast, 413330, Russia
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