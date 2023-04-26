Шагина 1 брак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1852
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шагин Семен Федорович
Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно