Глуховерова (Степанова) Матрена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.02.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степанов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1911
Дочь: Кожедубова (Глуховерова) Анисья Марковна
Отец ребёнка: Глуховеров Марк Андреевич
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Глуховеров Марк Андреевич
Рождение ребёнка
01.06.1923
Дочь: Нелюбина (Глуховерова) Клавдия Марковна
Отец ребёнка: Глуховеров Марк Андреевич
Смерть
02.02.1961
Рождение ребёнка
10.11.2025
Дочь: Колмакова (Глуховерова) Мария Марковна
Отец ребёнка: Глуховеров Марк Андреевич
Колмаково, Минусинский муниципальный район, Красноярский край