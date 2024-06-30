Глуховерова (Степанова) Матрена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глуховерова (Степанова) Матрена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степанов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1911

Дочь: Кожедубова (Глуховерова) Анисья Марковна

Отец ребёнка: Глуховеров Марк Андреевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Глуховеров Иван Маркович

Отец ребёнка: Глуховеров Марк Андреевич

Рождение ребёнка
01.06.1923

Дочь: Нелюбина (Глуховерова) Клавдия Марковна

Отец ребёнка: Глуховеров Марк Андреевич

Смерть
02.02.1961
Рождение ребёнка
10.11.2025

Дочь: Колмакова (Глуховерова) Мария Марковна

Отец ребёнка: Глуховеров Марк Андреевич

Колмаково, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

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