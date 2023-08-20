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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1783 г.р.
Около 1785 г.р.
Около 1790 г.р.

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Дмитриев Василий

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий

Мильтино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Дмитриев Никита

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий

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