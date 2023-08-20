?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Дмитриев Василий
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий
Мильтино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Дмитриев Никита
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий