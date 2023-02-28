Писклов Иван Поликарпович
Место рождения
Дата рождения18.03.1869
Дата смерти1933
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1869
Отец: Писклов Поликарп Платонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Писклова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Писклова Галина Федосеевна
Бракосочетание
До 1895
Рождение ребёнка
Около 1900
Мать ребёнка: Писклова Галина Федосеевна
Рождение ребёнка
Около 1902
Мать ребёнка: Писклова Галина Федосеевна
Рождение ребёнка
21.10.1906
Дочь: Сизова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Писклова Галина Федосеевна
Рождение ребёнка
31.01.1909
Мать ребёнка: Писклова Галина Федосеевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Писклова Галина Федосеевна
Военная служба
1913
Атаман станицы Подгорная
Смерть
1933
умер от голода