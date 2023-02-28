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Писклов Иван Поликарпович

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Место рождения

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край

Дата рождения

18.03.1869

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1869

Отец: Писклов Поликарп Платонович

Мать: не указана

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Писклова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Писклова Галина Федосеевна

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Бракосочетание
До 1895

Жена: Писклова Галина Федосеевна

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Писклов Максим Иванович

Мать ребёнка: Писклова Галина Федосеевна

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Писклов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Писклова Галина Федосеевна

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
21.10.1906

Дочь: Сизова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Писклова Галина Федосеевна

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.01.1909

Сын: Писклов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Писклова Галина Федосеевна

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Писклов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Писклова Галина Федосеевна

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Военная служба
1913
Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Атаман станицы Подгорная
Смерть
1933
Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
умер от голода
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