Родин Иван Федоров
Место рождения
Дата рождения17.09.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.09.1878 ст.
Отец: Родин Федор Порфирьев
Того же правления (Нефедовского волостного) собственный деревни Голенина крестьянин Феодор Васильев и законная жена его Минодора Ефимова, оба православного вероисповедания. Воспреемники: С.Петербургск... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1902
Сын: Родин Федор Иванович
Мать ребёнка: Родина Ольга Александрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1904
Дочь: Родина Екатерина Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1909 ст.
Мать ребёнка: Родина Ольга Александрова
Деревни Голенина крестьянин Иоанн Федоров Родин и законная жена его Ольга Александрова, оба православные. Воспреемник: той же деревни крестьянин Димитрий Григорьев Пеньков. Кто совершал таинство креще... Показать все
Рождение ребёнка
26.09.1911 ст.
Сын: Родин Иван Иванович
Мать ребёнка: Родина Ольга Александрова
Деревни Голенина крестьянин Иоанн Федоров Родин и законная жена его, оба православные. Воспреемники: той же деревни Федор Иоаннов Родин, сын родившим. Крещение: священник Анатолий Скворцов с псаломщи... Показать все
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Родина Ольга Александрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1913
Дочь: Родина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Родина Ольга Александрова
Упоминание
1917
Испов. ведомость Никол. Карачевской церкви 1917 г. Возр. 39 лет. Не исповед. по отлучке 1 год.
Смерть
Неизвестно