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Родин Иван Федоров

Место рождения

Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

17.09.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1878 ст.

Отец: Родин Федор Порфирьев

Мать: Родина Минадора Евфимиева

Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд
Того же правления (Нефедовского волостного) собственный деревни Голенина крестьянин Феодор Васильев и законная жена его Минодора Ефимова, оба православного вероисповедания. Воспреемники: С.Петербургск... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1902

Сын: Родин Федор Иванович

Мать ребёнка: Родина Ольга Александрова

Рождение ребёнка
Вычислено 1904

Дочь: Родина Екатерина Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1909 ст.

Сын: Родин Николай Иванович

Мать ребёнка: Родина Ольга Александрова

Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд
Деревни Голенина крестьянин Иоанн Федоров Родин и законная жена его Ольга Александрова, оба православные. Воспреемник: той же деревни крестьянин Димитрий Григорьев Пеньков. Кто совершал таинство креще... Показать все
Рождение ребёнка
26.09.1911 ст.

Сын: Родин Иван Иванович

Мать ребёнка: Родина Ольга Александрова

Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд
Деревни Голенина крестьянин Иоанн Федоров Родин и законная жена его, оба православные. Воспреемники: той же деревни Федор Иоаннов Родин, сын родившим. Крещение: священник Анатолий Скворцов с псаломщи... Показать все
Рождение ребёнка
1911

Сын: Родин Александр Иванович

Мать ребёнка: Родина Ольга Александрова

Рождение ребёнка
Вычислено 1913

Дочь: Родина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Родина Ольга Александрова

Упоминание
1917
Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд
Испов. ведомость Никол. Карачевской церкви 1917 г. Возр. 39 лет. Не исповед. по отлучке 1 год.
Смерть
Неизвестно
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