Колесниченко Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесниченко Владимир Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1914 ст.

Отец: Колесниченко Виктор Григорьевич

Мать: Колесниченко Зиновия Григорьевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Григорьевской церкви Космо-Дамиановского монастыря (Свято-Георгиево-Александровская церковь с монастырским подворьем), что на пристани Сары-Булат (ныне се... Показать все
Смерть
Неизвестно
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