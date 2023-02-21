Колесниченко Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Рождение
11.07.1914 ст.
Запись о рождении сделана в метрической книге Григорьевской церкви Космо-Дамиановского монастыря (Свято-Георгиево-Александровская церковь с монастырским подворьем), что на пристани Сары-Булат (ныне се... Показать все
Смерть
Неизвестно