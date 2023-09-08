Абрамов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.?

Дочь: Абрамова Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Кривашкина Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Виктор Федорович

Мать ребёнка: Кривашкина Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Николай Федорович

Мать ребёнка: Кривашкина Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Константин Федорович

Мать ребёнка: Кривашкина Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Пётр Федорович

Мать ребёнка: Кривашкина Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Кривашкина Клавдия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривашкина Клавдия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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