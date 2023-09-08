Абрамов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.?
Дочь: Абрамова Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Кривашкина Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кривашкина Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Николай Федорович
Мать ребёнка: Кривашкина Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Константин Федорович
Мать ребёнка: Кривашкина Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кривашкина Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Кривашкина Клавдия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно