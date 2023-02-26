Поздняков Мухамеджан
Место рожденияДеревня Караево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поздняков Юсуп
Мать: Познякова ?
Деревня Караево
Рождение ребёнка
09.01.1907
Дочь: Кутыева Ханифя
Мать ребёнка: Саддыка
Деревня Караево , Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саддыка
Смерть
Неизвестно
Ленинград