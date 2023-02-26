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Поздняков Мухамеджан

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Место рождения

Деревня Караево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1907 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поздняков Юсуп

Мать: Познякова ?

Деревня Караево
Рождение ребёнка
09.01.1907

Дочь: Кутыева Ханифя

Мать ребёнка: Саддыка

Деревня Караево , Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саддыка

Смерть
Неизвестно
Ленинград
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