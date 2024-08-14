Поликарпова Афанасия Даниловна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Сын: Поликарпов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Поликарпов Андрей Поликарпович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Поликарпов Иван Андреевич
Отец ребёнка: Поликарпов Андрей Поликарпович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Поликарпова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Поликарпов Андрей Поликарпович
Смерть
Неизвестно