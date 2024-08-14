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Поликарпова Афанасия Даниловна

Место рождения

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поликарпов Андрей Поликарпович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Поликарпов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Поликарпов Андрей Поликарпович

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Поликарпов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Поликарпов Андрей Поликарпович

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Поликарпова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Поликарпов Андрей Поликарпович

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Смерть
Неизвестно

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