Караваев Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКараваев Юрий Николаевич

Караваев Юрий Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1967

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
1998
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close