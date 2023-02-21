Караваев Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1967
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1998