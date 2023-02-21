Фурсов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937
Отец: Фурсов Иван Васильевич
Мать: Фурсова Серафима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фурсов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Фурсова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Васильевна
Мать ребёнка: Фурсова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сливова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Фурсова Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсова Анна Тимофеевна