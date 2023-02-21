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Фурсов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1937

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937

Отец: Фурсов Иван Васильевич

Мать: Фурсова Серафима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фурсов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Фурсова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Васильевна

Мать ребёнка: Фурсова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сливова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Фурсова Анна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Анна Тимофеевна

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