Антипова (Савченко) Галина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова (Савченко) Галина Геннадьевна

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

15.02.1952

Дата смерти

09.11.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1952

Отец: Савченко Геннадий Михайлович

Мать: Савченко Мария Ильинична

Томск, город Томск, Томская область
г.Томск акт №1008 от 13.03.1952
Бракосочетание
13.04.1973

Муж: Коротенко Александр Николаевич

Томск, город Томск, Томская область
Дворец бракосочетаний акт №1278 от 13.04.1973
Рождение ребёнка
21.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеков Владимир Михайлович

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
05.11.1993

Муж: Антипов Александр Витальевич

Томск, город Томск, Томская область
Дворец бракосочетаний
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Корнеков Владимир Михайлович

Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
09.11.2017
Томск, город Томск, Томская область
Причина смерти: злокачественное новообразование верхней доли правого легкого с распадом | акт №5830 от 11.11.2017
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