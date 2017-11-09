Антипова (Савченко) Галина Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения15.02.1952
Дата смерти09.11.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1952
г.Томск акт №1008 от 13.03.1952
Бракосочетание
13.04.1973
Дворец бракосочетаний акт №1278 от 13.04.1973
Рождение ребёнка
21.11.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корнеков Владимир Михайлович
Бракосочетание
05.11.1993
Дворец бракосочетаний
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Корнеков Владимир Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.11.2017
Причина смерти: злокачественное новообразование верхней доли правого легкого с распадом | акт №5830 от 11.11.2017