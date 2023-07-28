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Пономарев Семен Николаевич

Место рождения

Пензинчкая обл., Нижнеломовской р-н, с. Большие Хутора

Дата рождения

1911

Дата смерти

26.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

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НА
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Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Пономарев Николай

Мать: не указана

Пензинчкая обл., Нижнеломовской р-н, с. Большие Хутора
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономарева Татьяна Григорьевна

Пензинчкая обл., Нижнеломовской р-н, с. Большие Хутора
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Василий Семёнович

Мать ребёнка: Пономарева Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Татьяна Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Пензинчкая обл., Нижнеломовской р-н, с. Большие Хутора
Смерть
26.08.1941
Причина смерти: пропал без вести