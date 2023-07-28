Пономарев Семен Николаевич
Место рожденияПензинчкая обл., Нижнеломовской р-н, с. Большие Хутора
Дата рождения1911
Дата смерти26.08.1941
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Пономарев Николай
Мать: не указана
Пензинчкая обл., Нижнеломовской р-н, с. Большие Хутора
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пономарева Татьяна Григорьевна
Пензинчкая обл., Нижнеломовской р-н, с. Большие Хутора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Василий Семёнович
Мать ребёнка: Пономарева Татьяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пензинчкая обл., Нижнеломовской р-н, с. Большие Хутора
Смерть
26.08.1941
Причина смерти: пропал без вести