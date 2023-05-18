Чурикова (Недоведеева) София Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Чуриков Семён Давыдович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Ненашева Елена Семёновна
Отец ребёнка: Чуриков Семён Давыдович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Чуриков Семён Давыдович
Рождение ребёнка
26.01.1888
Дочь: Черных Анна Семёновна
Отец ребёнка: Чуриков Семён Давыдович
Бракосочетание
17.01.1901
3й брак у Семёна, 2й у Софии
Смерть
Неизвестно