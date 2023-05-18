Чурикова (Недоведеева) София Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурикова (Недоведеева) София Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Чуриков Сергей Семёнович

Отец ребёнка: Чуриков Семён Давыдович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Ненашева Елена Семёновна

Отец ребёнка: Чуриков Семён Давыдович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Чуриков Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Чуриков Семён Давыдович

Рождение ребёнка
26.01.1888

Дочь: Черных Анна Семёновна

Отец ребёнка: Чуриков Семён Давыдович

Бракосочетание
17.01.1901

Муж: Чуриков Семён Давыдович

3й брак у Семёна, 2й у Софии
Смерть
Неизвестно