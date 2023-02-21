Любченко Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Любченко Демьян Васильевич
Отец ребёнка: Любченко Василий Иванович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Любченко Василий Иванович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Меланья Васильевна
Отец ребёнка: Любченко Василий Иванович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Любченко Емельян Васильевич
Отец ребёнка: Любченко Василий Иванович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Любченко Платон Васильевич
Отец ребёнка: Любченко Василий Иванович
Рождение ребёнка
?.01.1816
Дочь: Домна Васильевна
Отец ребёнка: Любченко Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно