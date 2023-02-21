Любченко Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любченко Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Любченко Демьян Васильевич

Отец ребёнка: Любченко Василий Иванович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Любченко Василий Иванович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Меланья Васильевна

Отец ребёнка: Любченко Василий Иванович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Любченко Емельян Васильевич

Отец ребёнка: Любченко Василий Иванович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Любченко Платон Васильевич

Отец ребёнка: Любченко Василий Иванович

Рождение ребёнка
?.01.1816

Дочь: Домна Васильевна

Отец ребёнка: Любченко Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любченко Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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