Лимонаева Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1907 ст.
Отец ребёнка: Лимонаев Иван Николаевич
Метрические книги Московская губерния Клинский уезд Никольское-Сверчково село, Св. Николая Чудотворца церковь. Восприемники: Солнечногорской волости деревни Кривцева крестьянин Федор Николаев и той же... Показать все
Рождение ребёнка
29.08.1912 ст.
Дочь: Лимонаева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Лимонаев Иван Николаевич
Восприемники: Московской губернии, Звенигородского уезда, Пятницкой волости, сельца Карцева крестьянин Николай Димитриев Лимонов [дед?] и Подольская мещанская вдова Мария Григорьева Пахомова. МК Прео... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно