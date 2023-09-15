Лимонаева Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лимонаева Екатерина Александровна

Место рождения

Кривцово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривцово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.01.1907 ст.

Сын: Лимонаев Петр Иванович

Отец ребёнка: Лимонаев Иван Николаевич

Кривцово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Метрические книги Московская губерния Клинский уезд Никольское-Сверчково село, Св. Николая Чудотворца церковь. Восприемники: Солнечногорской волости деревни Кривцева крестьянин Федор Николаев и той же... Показать все
Рождение ребёнка
29.08.1912 ст.

Дочь: Лимонаева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Лимонаев Иван Николаевич

Кривцово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Восприемники: Московской губернии, Звенигородского уезда, Пятницкой волости, сельца Карцева крестьянин Николай Димитриев Лимонов [дед?] и Подольская мещанская вдова Мария Григорьева Пахомова. МК Прео... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лимонаев Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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