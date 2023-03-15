Фроликова Евдокия Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1918
Дочь: Татьана Павлова
Отец ребёнка: Фроликов Павел Дмитриевич
Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1920
Сын: Фроликов Николай Павлович
Отец ребёнка: Фроликов Павел Дмитриевич
Красная Слобода, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно