Фроликова Евдокия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фроликова Евдокия Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1918

Дочь: Татьана Павлова

Отец ребёнка: Фроликов Павел Дмитриевич

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Фроликов Николай Павлович

Отец ребёнка: Фроликов Павел Дмитриевич

Красная Слобода, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фроликов Павел Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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