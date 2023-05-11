Казанник (Михеенко) Прасковья Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанник (Михеенко) Прасковья Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Казанник Меркурий Яковлевич

Отец ребёнка: Казанник Яков Никифорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.01.1794

Сын: Казанник Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Казанник Яков Никифорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Казанник Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Казанник Яков Никифорович

Криски, Чернігівська область
Место жительства
1816
Криски, Чернігівська область
дом №138
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанник Яков Никифорович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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