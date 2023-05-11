Казанник (Михеенко) Прасковья Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Казанник Меркурий Яковлевич
Отец ребёнка: Казанник Яков Никифорович
Рождение ребёнка
28.01.1794
Отец ребёнка: Казанник Яков Никифорович
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Казанник Яков Никифорович
Место жительства
1816
дом №138
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно