Лесков Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесков Иван Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1958

Отец: не указан

Мать: Лескова Надежда Петровна

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