Маматовъ Ханмурза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Не известно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ада
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азанай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Изав
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахай
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Не известно
Смерть
Неизвестно