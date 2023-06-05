Маматовъ Ханмурза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маматовъ Ханмурза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Не известно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамзатхан Ханмурзаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ада

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азанай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изав

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахай

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Не известно

Смерть
Неизвестно