Федосья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Волчков Максим Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Николаев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Аграфена Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Николаев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.02.1850

Дочь: Авдотья Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Николаев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Николаев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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