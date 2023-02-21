Федосья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Трофим Николаев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Аграфена Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Николаев
Рождение ребёнка
?.02.1850
Дочь: Авдотья Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Николаев
Смерть
Неизвестно