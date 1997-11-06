Белан (Кагало) Ксения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1908
Дата смерти06.11.1997
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1908
Отец: Кагало Павел Васильевич
Мать: Кагало Матрена
Рождение ребёнка
13.03.1937
Сын: Белан Иван Никитович
Отец ребёнка: Белан Никита Тереньтевич
Кулешовка, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.09.1940
Отец ребёнка: Белан Никита Тереньтевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белан Никита Тереньтевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белан Никита Тереньтевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белан Мария Никитовна
Отец ребёнка: Белан Никита Тереньтевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белан Никита Тереньтевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белан Никита Тереньтевич
Смерть
06.11.1997