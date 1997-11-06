Белан (Кагало) Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белан (Кагало) Ксения Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1908

Дата смерти

06.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1908

Отец: Кагало Павел Васильевич

Мать: Кагало Матрена

Рождение ребёнка
13.03.1937

Сын: Белан Иван Никитович

Отец ребёнка: Белан Никита Тереньтевич

Кулешовка, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.09.1940

Сын: Белан Алексей Никитович

Отец ребёнка: Белан Никита Тереньтевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белан Николай Никитович

Отец ребёнка: Белан Никита Тереньтевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белан Дмитрий Никитович

Отец ребёнка: Белан Никита Тереньтевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белан Мария Никитовна

Отец ребёнка: Белан Никита Тереньтевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белан Павел Никитович

Отец ребёнка: Белан Никита Тереньтевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белан Алексей Никитович

Отец ребёнка: Белан Никита Тереньтевич

Смерть
06.11.1997
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