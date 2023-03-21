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Ярина Валерий Васильевич
Ярина Валерий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1946
Пол
Мужской
Отец
Ярина Василий Герасимович
1910 г.р.
Мать
Морозова Александра Васильевна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1946
Отец:
Ярина Василий Герасимович
Мать:
Морозова Александра Васильевна
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