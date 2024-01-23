Анна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Марфа Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Матрёна (Матрона) Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Филипп Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Татьяна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Сергей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Смерть
Неизвестно