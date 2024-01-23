Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Дмитриева

Анна Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Марфа Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Судниково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Матрёна (Матрона) Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Судниково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Филипп Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Судниково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Татьяна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Судниково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Сергей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Судниково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.